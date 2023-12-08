خطة حكومية كورية لتنمية صناعة الروبوتات

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قررت الحكومة الكورية استثمار 3 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي ملياريْن و300 مليون دولار، حتى عام 2030، في صناعة الروبوتات، مع تقديم أكثر مليون روبوت لجميع الصناعات المحلية.جاء ذلك في اجتماع لاستراتيجية صناعة الروبوتات المتقدمة، عقدته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة بعد ظهر اليوم، حيث أعلنت عن "رؤية واستراتيجية صناعة الروبوتات المتقدمة"، المتمثلة في تطوير الصناعة كمحرك جديد للنمو.وفي هذا الإطار، قررت الحكومة استثمار أكثر من 3 تريليونات وون بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تأمين 8 تقنيات رئيسية، بما في ذلك تقنيات الأجهزة والبرمجيات.كما تخطط لتدريب أكثر من 15 ألفا من الكوادر المتخصصة المرتبطة بصناعة التنقل بما في ذلك السيارات المستقبلية، إلى جانب تنمية الشركات المتخصصة في روبوتات الذكاء الاصطناعي بمبيعات تزيد عن 100 مليار وون.وسوف تقوم الحكومة الكورية أيضا بتوزيع أكثر من مليون روبوت حتى عام 2030 على جميع الصناعات، بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الاجتماعية.وقال وزير الصناعة "بارك مون كيو" إن وزارته ستعمل على حشد القدرات السياسية على مستوى الحكومة لترقية تقنيات صناعة الروبوتات الكورية لتصبح على مستوى عالمي، وتحقيق "اقتصاد الروبوتات الكورية" باعتباره محركا جديدا للنمو.