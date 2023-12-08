كوريا الشمالية تتباهى بتحقيق طفرة في قوتها العسكرية هذا العام

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أشادت صحيفة "رودونغ شينمون" اليومية الكورية الشمالية بتحقيق نقطة تحول جديدة في القوة الوطنية خلال هذا العام، مشيرة في هذا الصدد إلى النجاح في إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، وبناء غواصة للهجوم النووي الاستراتيجي، كأهم إنجازات الدولة الشيوعية خلال هذا العام.وكانت كوريا الشمالية قد نجحت في إطلاق القمر الاصطناعي للاستطلاع العسكري "ماللي كيونغ 1" يوم 21 نوفمبر بعد فشلها في ذلك 3 مرات، كما أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن إطلاق الغواصة الهجومية النووية التكتيكية "كيم كون اوك"، ولكن لم يتم التأكد مما إذا كانت تلك الغواصة تعمل بشكل طبيعي أم لا.وأضافت الصحيفة الكورية الشمالية أن تعزيز علاقات الصداقة والود مع روسيا، وإنشاء عدد من الوحدات السكنية في مدينة بيونغ يانغ، تعتبر أيضا من أهم إنجازات هذا العام.ومن ناحية أخرى، انتقدت الصحيفة بشدة قرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتشغيل نظام خاص في غضون هذا العام، من أجل تبادل المعلومات للتحذير من صواريخ كوريا الشمالية في الوقت الحقيقي، ووصفت هذه الخطوة بأنها "بمثابة كارثة عسكرية"، وادعت أن ذلك يستهدف جعل الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه بالفعل، من أجل استغلال الفرصة لإشعال فتيل حرب ضد كوريا الشمالية.