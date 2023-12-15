توقعات بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في ديسمبر

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قال مسؤول أمني رئاسي رفيع المستوى في كوريا الجنوبية إن هناك احتمالا بأن تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في غضون هذا الشهر.وأدلى نائب مستشار الأمن القومي "كيم تيه هيو" بهذه التصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الخميس، حيث يشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا والولايات المتحدة.ورفض "كيم" التعليق عندما سئل عما إذا كان هذا التقييم يستند إلى معلومات استخباراتية مشتركة بين السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية، مشيرا إلى أن الصواريخ الباليستية هي ضمن موضوعات النقاش بشأن الردع الموسع بين سيول وواشنطن، وأن تركيب رأس حربي نووي على صاروخ من أي مدى يشكل تهديدا نوويا، ويزيد من احتمال وقوع هجوم نووي ضد كوريا الجنوبية.وشدد على أن الردع الموسع يهدف إلى منع وقوع هجوم نووي، ومنع مثل هذا التهديد في مرحلة مبكرة في حالة سوء التقدير من قبل بيونغ يانغ.ومن المتوقع أن يناقش "كيم" الردود المشتركة بين سيول وواشنطن بشأن احتمال إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في اجتماع اليوم الجمعة للمجموعة الاستشارية، وهي هيئة استشارية ثنائية بين سيول وواشنطن حول تعزيز تنفيذ الردع الموسع وفقا لما تم التوصل إليه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة في أبريل الماضي.