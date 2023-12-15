استمرار هطول الأمطار وتساقط الثلوج في كوريا

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استمر هطول الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مع توقعات بتساقط ثلوج كثيفة في المناطق الجبلية في مقاطعة "كانغ وان".وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الجمعة أنه من المتوقع هطول ما يتراوح بين 20 و60 ملليمترا من الأمطار في شرق مقاطعة "كانغ وان" ومقاطعة شمال "جولا" ومقاطعتيْ شمال وجنوب "كيونغ سانغ"، وما يتراوح بين 5 إلى 40 ملليمترا في منطقة العاصمة والمناطق الأخرى.ومن المتوقع أيضا سقوط أكثر من 30 سنتيمترا من الثلوج اليوم الجمعة على المناطق الجبلية ذات درجات الحرارة المنخفضة في وسط وشمال مقاطعة "كانغ وان".وسوف يتوقف هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد ليلة الجمعة، مع استئناف الأمطار مرة أخرى في المنطقة الوسطى ومقاطعة "جولا" والمناطق الداخلية من مقاطعة "كيونغ سانغ" في وقت مبكر من صباح السبت، كما ستشهد المناطق الساحلية الجنوبية وجزيرة "جيجو" رياحا قوية يومي الجمعة والسبت.وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى بعد ظهر اليوم الجمعة بين 3 و19 درجة مئوية، ويُتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في سيول 6 درجات مئوية.