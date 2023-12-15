الرئيس يون يعود إلى سيول بعد اختتام زيارته الرسمية لهولندا

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عاد الرئيس "يون صوك يول" إلى سيول بعد اختتام زيارته الرسمية إلى هولندا، والتي استغرقت 4 أيام.وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل "يون" والوفد المرافق له في قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" صباح اليوم الجمعة.وتلقى الرئيس عقب وصوله تقارير حول شؤون الدولة.وكان الرئيس الكوري قد زار هولندا بدءا من يوم الاثنين برفقة السيدة الأولى "كيم كون هي"، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية إلى هولندا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1961.وخلال تلك الرحلة، زار "يون" المقر الرئيسي لشركة "إيه إس إم إل" لتصنيع أشباه الموصلات، وعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته"، حيث أصدرا بيانا مشتركا أعلنا فيه أن البلدين اتفقا على تشكيل تحالف لأشباه الموصلات.