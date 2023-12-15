طائرات عسكرية صينية وروسية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

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دخلت 6 طائرات عسكرية روسية وصينية منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية أمس الخميس.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول، اخترقت طائرتان عسكريتان صينيتان و4 طائرات عسكرية روسية المنطقة الدفاعية الجوية فوق البحر الشرقي من الساعة 11:53 صباحا حتى 12:10 ظهرا قبل أن تغادرها.وخلال 17 دقيقة قضتها تلك الطائرات داخل المنطقة، لم يتم الإبلاغ عن أي انتهاك للمجال الجوي لكوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش حدد هوية الطائرات من البلدين قبل دخولها إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية، وأرسل مقاتلات القوات الجوية لاتخاذ إجراءات تكتيكية استعدادا لأي حالات طوارئ.