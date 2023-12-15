إجراءات حكومية صارمة غير مسبوقة ضد المهاجرين غير الشرعيين هذا العام

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قالت وزارة العدل الكورية إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد ما يقرب من 38 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا غير مسبوق.وكشفت الوزارة عن ذلك أمس الخميس، مشيرة إلى أنها نفذت تلك الحملات 3 مرات هذا العام.وألقت الحكومة الكورية القبض على حوالي 7 آلاف و225 مهاجرا غير شرعي خلال الحملة التي جرت في الفترة من أكتوبر إلى الأسبوع الثاني من ديسمبر. ومن بين هؤلاء، أمرت 6 آلاف و532 شخصا منهم بمغادرة البلاد وفرضت غرامات على 159 آخرين.كما ألقت الحكومة القبض على ألف و653 شخصا قاموا بتعيين هؤلاء الأجانب على خلاف القانون و21 وسيطا.وقالت الوزارة إنها أعفت من الغرامات وقيود الدخول 8 آلاف و800 مهاجر غير شرعي، حيث اتخذوا طوعا خطوات لمغادرة البلاد خلال فترة الحملة الثالثة.وقال وزير العدل "هان دونغ هون" إن الوزارة ستضيف 88 موظفا في العام القادم لتحسين إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية.