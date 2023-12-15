وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد تفعيل نظام بيانات الصواريخ الثلاثي هذا العام

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أعادت وزارة الدفاع الأمريكية التأكيد على خطة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لإطلاق نظام بيانات للتحذير من الصواريخ الكورية الشمالية فور إطلاقها، قبل نهاية هذا العام.وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال "باتريك رايدر" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الجهود جارية لإنشاء النظام، مشددا على أن الولايات المتحدة تعمل على الوفاء بالتزاماتها، وأن النظام سيكون جاهزا للعمل قبل نهاية هذا العام.وكانت "ميرا راب هوبر" مديرة إدارة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في مجلس الأمن القومي الأمريكي قد قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح للوفاء بوعدها حول مشاركة تلك البيانات قبل نهاية هذا العام.يذكر أن قادة الدول الثلاث قد اتفقوا خلال قمتهم في "كامب ديفيد" في شهر أغسطس الماضي على تنفيذ النظام الثلاثي قبل نهاية هذا العام، في محاولة لتعزيز التنسيق الأمني ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من قبل كوريا الشمالية، التي انتقدت في وقت لاحق تلك الخطة، ووصفتها بأنها "عمل عسكري خطير للغاية" يستهدف غزوها.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان الحزب الحاكم والوحيد في كوريا الشمالية، في تقرير نشرته أمس الخميس، إن نظام المشاركة الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة هو "استفزاز عسكري خطير للغاية"، وأكدت أنه "يهدف بوضوح إلى دفع الوضع السياسي الإقليمي إلى مواجهة أكثر خطورة".