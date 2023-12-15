السيارة كونا من هيون ديه مؤهلة لإعانات السيارات الكهربائية في فرنسا

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اتضح أن السيارة موديل "كونا" من شركة "هيون ديه موتور" الكورية سوف تستمر في تلقي إعانات السيارات الكهربائية من الحكومة الفرنسية، حيث تم إدراجها في القائمة التي أصدرتها الحكومة الفرنسية أمس الخميس للسيارات الكهربائية، وتضم 78 سيارة من 22 شركة، مؤهلة للحصول على الحوافز الفيدرالية.ومن بين جميع الطرازات التي تنتجها الشركات المصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، كانت "كونا" هي السيارة الوحيدة التي ظهرت في القائمة، مع حذف السيارتين "نيرو" و"سول" من شركة "كيا" بعد أن كان قد تم إدراجهما سابقا.وقد غيرت فرنسا معاييرها فيما يتعلق بدعم السيارات الكهربائية، حيث استبعدت المركبات التي ينبعث منها الكربون عند تجاوز مستوى معين بناء على عملية الإنتاج والتسليم بأكملها، وهو السبب في تأهل "كونا" التي يتم إنتاجها في مصنع هيون ديه في جمهورية التشيك.وبموجب المعايير الجديدة، كانت العلامات التجارية الأوربية الكبرى مثل "بي إم دبليو" و"فيات" و"مرسيدس بنز" و"فولكس فاغن" و"فولفو" على رأس القائمة، في حين تم استبعاد السيارات الكهربائية صينية الصنع، وهي الأرخص في السوق، من تلك القائمة.