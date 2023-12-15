وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن هزيمة حماس تستلزم عدة أشهر

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أفادت تقارير صحفية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" قال أمس الخميس إن الأمر سيستغرق أكثر من عدة أشهر لهزيمة حماس في قطاع غزة.ووفقا لوكالة "رويترز"، أدلى "غالانت" بهذه التصريحات خلال لقائة بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "جيك سوليفان"، موضحا أن الجماعة المسلحة ظلت تبني بنيتها التحتية تحت الأرض وفوقها لأكثر من عقد من الزمان. وقال الوزير الإسرائيلي إن الأمر سيستغرق أكثر من عدة أشهر لهزيمة حماس، لكنه أعرب عن ثقته في النصر.من ناحية أخرى، وردت أنباء بأن أحد كبار أعضاء حماس قال في نفس اليوم إن المحادثات جارية لعقد هدنة في غزة.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن العضو في الجماعة المسلحة قوله إن مسؤولين مصريين وقطريين يتفاوضون نيابة عن حماس في محادثات تشمل إسرائيل والولايات المتحدة، موضحا أنه لن يكون هناك تبادل للرهائن والسجناء حتى تدخل الهدنة حيز التنفيذ.