أمازون تستثمر في مشروع للطاقة المتجددة في كوريا

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أعلنت شركة "أمازون" أمس الخمس أنها ستستثمر في مشروع لبناء محطة للطاقة الشمسية تصل قدرتها الإنتاجية إلى 60 ميغاواط في جنوب غرب كوريا الجنوبية. وقالت إنه سيتم إنتاج إجمالي 81 ألفا و211 ميغاواط من الطاقة المتجددة سنويا، بما يكفي لـ25 ألف منزل.وأضافت "أمازون" أنه من المتوقع أن يتم خلق 2400 وظيفة جديدة من خلال بناء هذه المحطة، لكنها لم تشكف عن التفاصيل المتعلقة بقيمة الاستثمار وموقع بناء المحطة.وسوف تقوم شركة "إس كيه" الكورية للطاقة ببناء تلك المحطة وتشغيلها.ويأتي هذا الاستثمار بشكل منفصل عن خطة خدمات "أمازون ويب" الأخيرة لاستثمار 5 مليارات و880 مليون دولار في البنية التحتية السحابية في كوريا الجنوبية حتى عام 2027، من أجل مواجهة زيادة الطلب على الخدمات السحابية.الجدير بالذكر أن شركة "أمازون" تستثمر في 479 مشروعا للطاقة المتجددة على مستوى العالم، وهو ما يعادل كيمة الكهرباء اللازمة لتشغيل 6.7 مليون منزل في الولايات المتحدة كل عام.