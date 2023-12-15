سعر البنزين في كوريا يقل لأول مرة عن 1600 وون للتر منذ 5 أشهر

انخفض سعر البنزين في كوريا الجنوبية ليقل عن 1600 وون للتر الواحد، نتيجة لاستمرار الانخفاض في أسعار النفط العالمية.وطبقا لموقع المعلومات عن أسعار الوقود التابع لمؤسسة البترول الكورية، سجل متوسط أسعار البنزين في كوريا مستوى 1599.11 وون للتر الواحد أمس الخميس، بانخفض مقداره 3.45 وون عن اليوم الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها سعر البنزين في كوريا عن 1600 وون منذ حوالي 5 أشهر، تحديدا منذ يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي.وقد شهد سعر البنزين ارتفاعا ليقترب من 1800 وون في أوائل شهر أغسطس الماضي، ثم بدأ ينخفض بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية الناجم عن تراجع حدة مخاطر النزاعات بين إسرائيل وحركة حماس، وزيادة المخزون الأمريكي من النفط الخام، وانخفاض الطلب العالمي على النفط.كما شهد سعر الديزل في كوريا انخفاضا، حيث بلغ متوسط أسعاره أمس الخميس 1524.46 وون للتر الواحد، بانخفاض مقداره 4.69 وون عن اليوم الأسبق.