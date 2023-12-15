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الاقتصادية

زيادة صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي

Write: 2023-12-15 12:52:37Update: 2023-12-15 14:10:07

زيادة صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة إن قيمة صادرات كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر الماضي بلغت 55.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقد ظلت قيمة الصادرات الكورية تشهد زيادة منذ شهر يوليو الماضي، حيث بلغت 50 مليار دولار في يوليو، ثم زادت لتصل إلى 52 مليار دولار في أغسطس، و54.7 مليار دولار في سبتمبر، و55 مليار دولار في أكتوبر.
وأرجع التقرير السبب في زيادة صادرات كوريا في نوفمبر إلى التعافي في صادرات أشباه الموصلات بنسبة 10.8%، والسيارات بـ22.9%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ1.6%،  بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
أما قيمة الواردات الكورية في نوفمبر فقد بلغت 52 مليار دولار، بانخفاض نسبته 11.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري يبلغ 3.8 مليار دولار.
وبهذا تمكنت كوريا الجنوبية من تسجيل فائض تجاري لـ6 أشهر متتالية. 
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