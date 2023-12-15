20.4 % انخفاضا في الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج

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سجلت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال الربع الثالث من هذا العام انخفاضا بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وللربع الرابع على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال الربع الثالث من هذا العام 14 مليارا و620 مليون دولار، متراجعة بنسبة 20.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهدت قيمة الاستثمارات المباشرة الكورية في الخارج تراجعا مستمرا منذ الربع الأخير من العام الماضي عندما تم تسجيل انخفاض بنسبة 51.9%، ثم تراجعت القيمة بنسبة 40.1% في الربع الأول، و21.1% في الربع الثاني من هذا العام.ويرجع السبب في انخفاض قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج إلى الارتفاع في أسعار الفائدة الرئيسية في الدول المتقدمة، والمخاوف من احتمال تعرض الدول الأوربية والصين لركود اقتصادي.