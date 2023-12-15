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إغلاق جميع منشآت اختبار فيروس كورونا في كوريا حتى نهاية هذا العام

Write: 2023-12-15 15:13:41Update: 2023-12-15 16:07:28

إغلاق جميع منشآت اختبار فيروس كورونا في كوريا حتى نهاية هذا العام

Photo : KBS News

قررت الحكومة الكورية إغلاق أكثر من 500 منشأة لإجراء اختبارات فيروس كورونا في مراكز الرعاية الصحية العامة في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية هذا العام، وذلك بعد 4 سنوات من تشغيلها منذ تفشى وباء كورونا في أواخر شهر يناير من عام 2020.
جاء هذا القرار في الخطة المعدلة لمواجهة كورونا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم.
وأرجع المقر المركزي لمكافحة الأمراض السبب في إغلاق منشآت اختبار  فيروس كورونا إلى انخفاض عدد الاختبارات في الآونة الأخيرة وتطبيع وظائف مراكز الرعاية الصحية العامة.
وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد اختبارات فيروس كورونا إلى حوالي 8 آلاف اختبار في شهر أكتوبر، بعد أن كان 47 ألفا خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضي.
وسوف تستمر الحكومة الكورية في تقديم دعم مجاني لمن يحتاج إلى الخضوع لاختبارات فيروس كورونا ضمن الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للعدوى، بغض النظر عن إغلاق منشآت الاختبار.
وسوف تُبقي السلطات الصحية على مستوى أزمة كورونا عند ثاني أعلى مستوى من اليقظة لفترة من الزمن في ضوء انتشار أمراض الجهاز التنفسي المختلفة في موسم الشتاء، كما ستظل إلزامية ارتداء الكمامات قائمة في المستشفيات ومرافق المسنين، والتطعيم باللقاحات وتقديم الأدوية مجانا.
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