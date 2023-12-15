صادرات كوريا من المنتجات الزراعية والأغذية تسجل أعلى مستوياتها

صرحت وزارة الزراعة والشؤون الريفية والأغذية الكورية اليوم الجمعة بأن الصادرات من المنتجات الزراعية والأغذية في أول 11 شهرا من هذا العام قد بلغت 8 مليارات و270 مليون دولار، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وحسب المنتجات، تم تصدير منتجات المعكرونة سريعة التحضير، "راميون"، بقيمة 876.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 25.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات كوريا من الفراولة 56.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 22.2%، فيما بلغت قيمة صادرات الأغذية المنتجة بالأرز 197.5 مليون دولار، بزيادة 20.7%.
كما شهدت قيمة صادرات كوريا من المشروبات زيادة بنسبة 11.1%، والكيمتشي بنسبة 9.9%.
وحسب الدول، بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والأغذية الكورية للصين مليارا و288.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 11.1%، بينما زادت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 8.5% لتصل إلى مليار و202.5 مليون دولار.