صادرات كوريا من المنتجات الزراعية والأغذية تسجل أعلى مستوياتها

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صرحت وزارة الزراعة والشؤون الريفية والأغذية الكورية اليوم الجمعة بأن الصادرات من المنتجات الزراعية والأغذية في أول 11 شهرا من هذا العام قد بلغت 8 مليارات و270 مليون دولار، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق.وحسب المنتجات، تم تصدير منتجات المعكرونة سريعة التحضير، "راميون"، بقيمة 876.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 25.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت قيمة صادرات كوريا من الفراولة 56.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 22.2%، فيما بلغت قيمة صادرات الأغذية المنتجة بالأرز 197.5 مليون دولار، بزيادة 20.7%.كما شهدت قيمة صادرات كوريا من المشروبات زيادة بنسبة 11.1%، والكيمتشي بنسبة 9.9%.وحسب الدول، بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والأغذية الكورية للصين مليارا و288.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 11.1%، بينما زادت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 8.5% لتصل إلى مليار و202.5 مليون دولار.