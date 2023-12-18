كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي في حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم الاثنين، بعد إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في الليلة السابقة.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي حاليا بتحليل التفاصيل ذات الصلة بتلك القذيفة، بما في ذلك المدى والسرعة. ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من منطقة قريبة من بيونغ يانغ مساء أمس الأحد، والذي حددت هيئة الأركان المشتركة في سيول أنه طار لمسافة 570 كيلومترا قبل أن يسقط في البحر الشرقي.وتأتي عمليات الإطلاق هذه بعد وصول الغواصة الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس ميسوري"، إلى قاعدة بحرية في بوسان أمس الأحد.يذكر أن المسافة المستقيمة من مطار "سون آن" في بيونغ يانغ إلى مدينة بوسان الكورية الجنوبية تبلغ حوالي 550 كيلومترا.