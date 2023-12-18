غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية تصل إلى بوسان

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وصلت غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي وسط حالة التوتر بشأن احتمال إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وقالت قيادة القوات البحرية الكورية الجنوبية إن الغواصة الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية من طراز فيرجينيا، "يو إس إس ميسوري"، قد وصلت إلى قاعدة بحرية في بوسان أمس الأحد. وتنتمي هذه السفينة الحربية إلى سرب الغواصات التابع لأسطول البحرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ.وأشارت القوات البحرية الكورية الجنوبية إلى أنها تخطط لتعزيز التبادلات والتعاون مع القوات البحرية الأمريكية، مع تعزيز الموقف الدفاعي المشترك من خلال وصول تلك الغواصة.ويأتي ذلك بعد حوالي ثلاثة أسابيع من وصول الغواصة الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس سانتا في" إلى قاعدة بحرية في جزيرة جيجو يوم 22 نوفمبر.ويخطط طاقم الغواصة "ميسوري" للراحة وتحميل الإمدادات في قاعدة بوسان.وكان النائب الأول لمستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية "كيم تيه هيو" قد قال الخميس الماضي إن هناك احتمالا بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في غضون هذا الشهر.