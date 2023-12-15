مبيعات هيون ديه وكيا من السيارات في الولايات المتحدة تتجاوز 1.5 مليون مركبة

تجاوز إجمالي مبيعات السيارات لشركة "هيون ديه موتور" وشركة "كيا" التابعة لها في الولايات المتحدة 1.5 مليون مركبة خلال هذا العام، وذلك للمرة الأولى.ووفقا لمصادر في قطاع صناعة السيارات أمس الأحد، باعت هيون ديه وكيا مجتمعتين مليونا و510 آلاف و579 وحدة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام، بزيادة نسبتها 13.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويمثل ذلك أكبر مبيعات سنوية مجمعة منذ أن تقدمت هيون ديه إلى السوق الأمريكية في عام 1986. وتجاوز الرقم المسجل للفترة من يناير إلى نوفمبر بالفعل الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 1.48 مليون وحدة، الذي تم تسجيله في عام 2021.وأوضحت المصادر أن "هيون ديه" 788 ألفا و403 وحدة، بينما باعت "كيا" 722 ألفا و176 وحدة. وتشمل أرقام "هيون ديه" مبيعات الموديل "جينيسيس" الذي من المقرر أيضا أن يسجل رقما قياسيا سنويا جديدا بمبيعات غير مسبوقة تبلغ 62 ألفا و372 وحدة في فترة الأحد عشر شهرا الماضية.