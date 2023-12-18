كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي مساء الأحد

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي مساء أمس الأحد.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي حاليا بتحليل تفاصيل ذلك المقذوف الذي تم إطلاقه من منطقة العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. وكانت وسائل إعلام يابانية قد نقلت عن مسؤول حكومي ياباني قوله إن الصاروخ سقط في المياه قبالة المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.ويأتي ذلك الإطلاق الصاروخي وسط مراقبة وثيقة من قبل الجيش الكوري الجنوبي لاحتمال إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وكان النائب الأول لمستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية "كيم تيه هيو" قد قال يوم الخميس الماضي إن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات في وقت ما من هذا الشهر.وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية ما بدا أنه صاروخ باليستي متوسط المدى يوم 22 نوفمبر الماضي، لكن الإطلاق فشل، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.ويعتقد الجيش الكوري الجنوبي أن النظام الكوري الشمالي بصدد اختبار صواريخ طويلة المدى تعمل بالوقود الصلب.