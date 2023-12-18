الصاروخ الكوري الشمالي يطير لمسافة 570 كيلومترا قبل أن يسقط في البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي مساء أمس الأحد كان صاروخا باليستيا قصير المدى.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أنه تم إطلاق الصاروخ من منطقة قريبة من بيونغ يانغ في حوالي الساعة 10:38 مساء، حيث حلّق لمسافة تبلغ حوالي 570 كيلومترا قبل أن يسقط في البحر الشرقي.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي قد اكتشف على الفور ذلك الصاروخ الباليستي وتتبعه وراقبه، وكان يشارك معلومات الإطلاق مع الولايات المتحدة واليابان للمزيد من تحليل التفاصيل.ويأتي ذلك الإطلاق الصاروخي وسط مراقبة وثيقة من قبل الجيش الكوري الجنوبي لاحتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، حيث قال النائب الأول لمستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية "كيم تيه هيو" يوم الخميس الماضي إن بيونغ يانغ يمكن أن تطلق صاروخا عابرا للقارات في غضون هذا الشهر.