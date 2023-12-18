كوريا الشمالية تدين اجتماع بين سيول وواشنطن بعد إطلاقها صاروخا أمس

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نددت كوريا الشمالية بشدة بالاجتماع الأخير الذي عقدته المجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ووصفت ذلك الاجتماع بأنه "إعلان مفتوح بشأن المواجهة النووية".وأصدرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية تلك الانتقادات أمس الأحد في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، مباشرة بعد إطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.وجاء ذلك الإطلاق الصاروخي بعد أن عقدت سيول وواشنطن الجلسة الثانية للمجموعة الاستشارية النووية بينهما، حيث اتفقتا على استكمال وضع المبادئ التوجيهية بشأن تخطيط وتشغيل استراتيجية نووية مشتركة حتى منتصف العام القادم.وأدانت وزارة الدفاع الكورية الشمالية نتائج اجتماع البلدين الحليفين باعتبارها تهديدا مفتوحا بهجوم محتمل بالأسلحة النووية ضد بيونغ يانغ. كما اعترض البيان على وصول الغواصة الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس ميسوري" إلى قاعدة بحرية في بوسان، واتهم الولايات المتحدة وأتباعها بتكثيف التوتر العسكري.كما حذرت كوريا الشمالية من أن أي محاولة لاستخدام القوة المسلحة ضدها ستواجه ردا مضادا وقائيا ومميتا.