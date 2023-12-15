اليابان تقول إن الصاروخ الكوري الشمالي سقط خارج منطقتها الاقتصادية

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أفادت بعض التقارير بأن الحكومة اليابانية توصلت إلى أن الصاروخ البالستي قصير المدى الذي أطلقته كوريا الشمالية مساء أمس الأحد قد سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.ووفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية وتقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، "إن إتش كي"، قالت وزارة الدفاع في طوكيو أمس إن الصاروخ الذي أطلق من الساحل الغربي الكوري الشمالي طار لمسافة حوالي 400 كيلومتر على ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترا قبل أن يسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة.وجاء ذلك الإعلان عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في حوالي الساعة 10:40 مساء، وبعدها بدأت الحكومة اليابانية في جمع المعلومات المتعلقة بالإطلاق والتحقق من حدوث أي أضرار.وأمر رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" حكومته بجمع التفاصيل ذات الصلة وتقديم معلومات دقيقة بسرعة للشعب، مع ضمان سلامة الطائرات والسفن، وكذلك اتخاذ جميع تدابير الاستعداد للطوارئ الممكنة.