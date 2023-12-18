الرئيس يون يعيّن وزير التجارة في منصب وزير الصناعة

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قرر الرئيس "يون صوك يول" تعيين وزير التجارة "آن دوك غُن" في منصب وزير التجارة والصناعة والطاقة.وصرح كبير مساعدي الرئيس "كيم ديه كي" في مؤتمر صحفي أمس الأحد بأن الرئيس يون رشح "آن" ليحل محل الوزير الحالي "بانغ مون كيو"، الذي تولى منصبه قبل حوالي ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات العامة في شهر أبريل القادم.وأضاف كيم أن الوزير "آن" خبير في التجارة الدولية ويتمتع بخبرة في النظرية والتطبيق، ويظهر كفاءة كبيرة في الاستجابة بنجاح لمختلف القضايا ذات الصلة بصفته وزير التجارة الحالي.وأشار كيم إلى أن الحكومة تأمل أن يقوم المرشح بتنشيط الاقتصاد وقيادة توسيع الآفاق الاقتصادية للبلاد من خلال تشجيع الصادرات وتعزيز الصناعات الاستراتيجية الرئيسية وتجديد الأنظمة الصناعية.ومن جانبه تعهد "آن" ببذل قصارى جهده لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على الريادة بشكل مبتكر والازدهار في السوق العالمية من خلال التواصل الوثيق من قبل الحكومة مع تلك الشركات.