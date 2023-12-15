واشنطن تدين الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي باعتباره تهديدا للأمن الإقليمي

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أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى أمس الأحد، وقالت إنه يتسبب في زعزعة الأمن في المنطقة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية انتهاكٌ لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديدٌ للدول المجاورة، وتقويضٌ للأمن الإقليمي.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالنهج الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية، وحث بيونغ يانغ على الرجوع إلى المفاوضات، كما جدد تعهد واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.وجاءت هذه التصريحات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي في الساعة العاشرة و38 دقيقة من مساء أمس الأحد، من منطقة تقع بالقرب من بيونغ يانغ.