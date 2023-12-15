كوريا ترسل وفدا للكويت لتقديم العزاء في وفاة الأمير نواف

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أرسلت الحكومة الكورية الجنوبية وفدا يتكون من 5 أعضاء برئاسة وزير الخارجية "بارك جين" إلى دولة الكويت، من أجل تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح".وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن عبر التلفزيون الرسمي ظهر يوم السبت الماضي عن وفاة الأمير "نواف" عن عمر يبلغ 86 عاما، وذلك بعد ما يزيد قليلا عن 3 أعوام من توليه السلطة.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" ظل يكرس نفسه لتحقيق الاستقرار والازدهار في الكويت منذ توليه السلطة في عام 2020، وأنه نال احترام الشعب الكويتي والمجتمع الدولي.وقد تولى الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" منصب أمير دولة الكويت السابع عشر خلفا للشيخ "نواف".