صندوق النقد الدولي يشيد بقدرة كوريا في التغلب على الأزمات

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أعربت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا" عن تقديرها العالي للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الكورية الجنوبية، ولقدراتها في التغلب على الأزمات.جاء ذلك خلال لقاء أجراه الرئيس "يون صوك يول" مع "غورفييفا" يوم الجمعة الماضي على هامش زيارتها لكوريا من أجل المشاركة في مؤتمر دولي عُقد بتنظيم مشترك بين الحكومة الكورية وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الرئيس "يون" على أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الكورية تتركز على تحسين معيشة الشعب، واستقرار الأسعار، وتقليل التدخل الحكومي، واستعادة النظام البيئي الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق والذي يقوده القطاع الخاص.ومن جانبها، أشادت "غورغييفا" بالجهود التي بذلتها الحكومة الكورية للتغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تحقيق استقرار في السوق المالية وسوق العقارات ومواجهة التضخم.وأعربت عن توقعاتها بتعافي الاقتصاد الكوري خلال العام القادم نتيجة للانتعاش في صناعة أشباه الموصلات وانتعاش الاقتصاد الصيني، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الكوري نموا بمعدل 2.2% خلال العام القادم، ليسجل بذلك أعلى مستوى بين الدول المتقدمة.