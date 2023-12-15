الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم حلّق لمسافة ألف كيلومتر

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنه تم رصد صاروخ باليستي طويل المدى تم إطلاقه من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في الساعة 8:24 من صباح اليوم الاثنين.وأضافت أن الصاروخ أطلق بزاوية عالية، ليطير لمسافة بلغت حوالي ألف كيلومتر، قبل أن يسقط في البحر الشرقي.وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي ظل يراقب بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، أنشطة كوريا الشمالية التحضيرية لإطلاق صاروخ باليستي.وأضافت أن سيول وواشنطن وطوكيو على استعداد مشترك لرصد صواريخ كوريا الشمالية وتتبعها، موضحة أنه تم تبادل معلومات تحذيرية حول الصاروخ البالستي الكوري الشمالي بين الدول الثلاث فور إطلاقه.كما أكدت أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى يعد استفزازا خطيرا ويشكل تهديدا للسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل وفي العالم أجمع، كما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.