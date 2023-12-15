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الكوريتان

الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم حلّق لمسافة ألف كيلومتر

Write: 2023-12-18 11:32:53Update: 2023-12-18 11:45:56

الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم حلّق لمسافة ألف كيلومتر

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنه تم رصد صاروخ باليستي طويل المدى تم إطلاقه من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في الساعة 8:24 من صباح اليوم الاثنين.
وأضافت أن الصاروخ أطلق بزاوية عالية، ليطير لمسافة بلغت حوالي ألف كيلومتر، قبل أن يسقط في البحر الشرقي.
وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي ظل يراقب بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، أنشطة كوريا الشمالية التحضيرية لإطلاق صاروخ باليستي.
وأضافت أن سيول وواشنطن وطوكيو على استعداد مشترك لرصد صواريخ كوريا الشمالية وتتبعها، موضحة أنه تم تبادل معلومات تحذيرية حول الصاروخ البالستي الكوري الشمالي بين الدول الثلاث فور إطلاقه.
كما أكدت أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى يعد استفزازا خطيرا ويشكل تهديدا للسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل وفي العالم أجمع، كما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
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