84 % زيادة في حجم صادرات السيارات الكورية هذا العام مقارنة بعام 2019

تبين أن صادرات السيارات الكورية لهذا العام شهدت زيادة كبيرة، بينما كان النمو في صادرات قطع غيارها بطيئا نسبيا.وطبقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري لأبحاث السيارات، بلغت قيمة صادرات السيارات الكورية 50 مليارا و478 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 84.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات كوريا من قطع غيار السيارات خلال الفترة المذكورة بلغت 14 مليارا و864 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي تستورد قطاع غيار السيارات من كوريا الجنوبية، حيث بلغت حصة الولايات المتحدة من إجمالي حجم صادرات قطع غيار السيارات الكورية 35.7% بعد أن كانت 26% في عام 2018.وقال التقرير إن حجم صادرات قطع غيار السيارات إلى الصين ظل يشهد انخفاضا مستمرا بسبب انتهاج الصين سياسات تهدف إلى حماية سلسلة التوريد المحلية لديها.ومن جهة ثانية، بلغت قيمة صادرات كوريا من بطاريات السيارات الكهربائية مليارين و135 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 16.8% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي.