انطلاق المفاوضات بين كوريا ومنغوليا لتوقيع اتفاقية للمشاركة الاقتصادية

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انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الكورية سيول أول جولة من المفاوضات لتوقيع اتفاقية للمشاركة الاقتصادية بين كوريا الجنوبية ومنغوليا، وسوف تستمر هذه الجولة لمدة 3 أيام.ويمثل الجانب الكوري في هذه المفاوضات مدير إدارة سياسات اتفاقيات التجارة الحرة في وزارة الصناعة "آن تشانغ يونغ"، فيما يمثل الجانب المنغولي نائب وزير التنمية الاقتصادية "إيديش باتهو".وخلال هذه الجولة سيتم إجراء مفاوضات في 16 مجالا، منها المنتجات والخدمات والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتنموي والرقمنة.يذكر أن منغوليا تحتل المركز التاسع عالميا من حيث إنتاج فلز الموليبدينوم الذي يتميز بدرجة انصهار عالية، كما تمتلك معادن نادرة مثل القصدير والنيكل. ويتم تقييمها على أنها "دولة غنية بالموارد"، حيث يُعتقد أنها تمتلك احتياطيات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة، والتي تعتبر مواد أساسية للصناعات عالية التقنية.