رئيس أركان الجيش الكوري يزور الإمارات وقطر

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يقوم حاليا رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي الجنرال "بارك آن سو" بجولة تشمل كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.وتأتي هذه الجولة بهدف تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين الجيش الكوري ونظيريه الإماراتي والقطري، خاصة بعد محادثات القمة التي أجرتها كوريا الجنوبية مع الإمارات في شهر يناير، ومع قطر في شهر أكتوبر من هذا العام.وفي أثناء جولته، سيقوم الجنرال "بارك" بزيارة تفقدية لقيادات القوات البرية في الإمارات وقطر، ويبحث مع المسؤولين هناك سبل تعزيز التبادلات العسكرية المشتركة.كما سيقوم بزيارة لوحدة "أخ" العسكرية الكورية المتمركزة بالقرب من أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تشجيع جنودها.