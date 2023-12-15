مجلس الأمن القومي يبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي لبحث مسألة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا يشتبه في أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، صباح اليوم الاثنين، باتجاه البحر الشرقي.وخلال الاجتماع، استمع المشاركون إلى تقرير من هيئة الأركان المشتركة، وناقشوا تدابير الاستجابة لاستفزازات كوريا الشمالية الصاروخية.وكانت هيئة الأركان المشتركة في سيول قد أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى من منطقة بالقرب من بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي، في الساعة 8:24 من صباح اليوم الاثنين.وجاء الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي اليوم بعد أن كانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا آخر قصير المدى مساء أمس الأحد.