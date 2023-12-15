الرئيس يون يدعو لاستجابة فورية وساحقة لأي استفزازات من كوريا الشمالية

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا بحضور الرئيس "يون صوك يول"، للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي لمناقشة سبل مواجهة استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية، وذلك في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية ليومين متتاليين.واستمع الرئيس "يون" والمشاركون في الاجتماع إلى تقرير قدمه رئيس هيئة الأركان المشتركة حول الإطلاقات الصاروخية الكورية الشمالية، ومن ثم أصدر الرئيس "يون" تعليمات للاستجابة الفورية والساحقة لأي نوع من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية.كما دعا المشاركين إلى الحفاظ على الموقف الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والمواجهة المشتركة بين سيول وواشنطن وطوكيو، من خلال تبادل المعلومات التحذيرية حول الصواريخ الكورية الشمالية.وشدد الرئيس "يون" على أهمية تعزيز قوة الردع الموسع عن طريق تنفيذ المهام التي وضعتها المجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية في اجتماعها الأسبوع الماضي.وأدان مجلس الأمن القومي إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى باستخدام الوقود الصلب، مؤكدا أن استفزازات كوريا الشمالية هذه تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وللمجتمع الدولي.