سيول وواشنطن وطوكيو تصف صواريخ كوريا الشمالية بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن

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أدان المسؤولون عن الأمن القومي في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا والمجتمع الدولي.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن مستشار الأمن القومي "تشو تيه يونغ" ونظيريْه الأمريكي جيك سوليفان والياباني أكيبا تاكيو ناقشوا سبل التعامل بشكل مشترك مع إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، وذلك عبر محادثات هاتفية أجروها أمس الاثنين.وقال المسؤولون الثلاثة إن كوريا الشمالية انتهكت بشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات صباح أمس الاثنين، واتفقوا على تعزيز التعاون الثلاثي ضد استفزازات كوريا الشمالية من خلال العمل معا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والسعي إلى فرض عقوبات مستقلة ومتعددة الأطراف ضد بيونغ يانغ، واتخاذ ردود مشتركة في القطاع العسكري، وقطع الأموال غير المشروعة التي تتدفق إلى برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وقيّم كبار القادة الأمنيين التعاون الأمني الثلاثي باستخدام تبادل بيانات التحذير في الوقت الحقيقي بشأن إطلاق الصواريخ من قبل النظام الشيوعي المنعزل، واتفقوا على مواصلة تعزيز هذا التعاون. كما اتفقوا على أن المناقشات التي أجروها جاءت على الفور تنفيذا للالتزام الذي تعهد به قادة الدول الثلاث في قمتهم في قمة كامب ديفيد في شهر أغسطس الماضي.