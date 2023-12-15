المرشحة لوزارة الزراعة تدعم إنهاء استهلاك لحوم الكلاب

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قالت المرشحة لمنصب وزيرة الزراعة "سونغ مي ريونغ" إنها تدعم إنهاء استهلاك لحوم الكلاب. وخلال جلسة تأكيد تعيينها في البرلمان أمس الاثنين، أكدت سونغ ذلك عندما سألها النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "آن بيونغ كيل" عما إذا كانت تدعم سن قانون خاص لإنهاء استهلاك لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية.يذكر أن لجنة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية والمحيطات ومصائد الأسماك في البرلمان قد أقرت مؤخرا قانونا خاصا يحظر تربية وذبح وتوزيع وبيع الكلاب للاستهلاك البشري، وذلك في تصويت أجراه المعسكر المعارض بشكل منفرد.وقالت المرشحة إنها تعتقد أنه يجب تقديم الدعم الحكومي ضمن حدود معقولة لأولئك الذين سيتعين عليهم التوقف عن العمل أو تغيير نوع عملهم بسبب ذلك القانون الخاص.ومع ذلك، قالت المرشحة إن جعل تقديم تعويضات أمرا إلزاميا لهؤلاء الأشخاص سيكون شيئا مبالغا فيه.وفي الوقت نفسه، أعربت سونغ أيضا عن معارضتها لتعديل قانون إدارة الحبوب الذي يتطلب من الحكومة شراء الأرز الزائد عن حد معين، من أجل إدارة العرض والطلب على الحبوب الأساسية.