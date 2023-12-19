المحكمة توافق على طلب احتجاز رئيس الحزب الديمقراطي السابق في فضيحة الرشوة

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تم اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي السابق "سونغ يونغ كيل" فيما يتعلق بفضيحة الرشوة المحيطة بانتخابات قيادة الحزب في عام 2021.ووافقت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الاثنين على طلب النيابة العامة بإصدار أمر بالحبس الاحتياطي لسونغ، مشيرة إلى وجود خطر للتلاعب بالأدلة.وفي إشارة إلى خطورة القضية، قالت المحكمة إنه تم التحقق من أن المشتبه به تلقى كمية كبيرة من الأموال السياسية غير القانونية، كما أنه تورط جزئيا في مخطط رشوة يتعلق بالانتخابات التمهيدية لقيادة الحزب. وأشارت أيضا إلى أن هناك مخاوف من أن سونغ قد يدمر الأدلة، في ضوء تصرفاته وظروفه.ويشتبه في تورط سونغ في توزيع 66.5 مليون وون، أي حوالي 51 ألف دولار أمريكي، على نواب الحزب الديمقراطي ومندوبي الحزب في الأقاليم، في 20 مظروفا نقديا يحتوي كل منها على ثلاثة ملايين وون، وقد تم توزيعها بواسطة النائب الديمقراطي الذي تحول إلى مستقل "يون كوان سوك".ويشتبه أيضا في قيام سونغ بإنشاء صندوق سياسي غير قانوني يبلغ إجمالي محتوياته 763 مليون وون، من خلال مجموعة رعاية خارجية، وقد تم تقديم 40 مليون وون منها كرشاوى من "باك يونغ ها" الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة في مدينة "يوسو"، مقابل خدمة تجارية.