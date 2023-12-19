الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وتحث الصين على التدخل

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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية مؤخرا، ووصفت ذلك بأنه "تهديد لجيرانها وتقويض للأمن في المنطقة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن عمليات الإطلاق هذه تمثل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحث جميع الدول على إدانتها والتنفيذ الكامل للقرارات الرامية إلى منع كوريا الشمالية من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية.وفيما يتعلق بالاجتماع الدبلوماسي رفيع المستوى بين كوريا الشمالية والصين مباشرة بعد إطلاق الصاروخ أمس الاثنين، قال "ميلر" إن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك دورا بناء يمكن للصين أن تقوم به في تقييد طموحات بيونغ يانغ النووية، وهو الدور الذي ترحب به واشنطن وتشجعه.وكان وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" قد أجرى محادثات رفيعة المستوى مع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "باك ميونغ هو" في بكين أمس الاثنين، بالتزامن مع إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وكان إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هو الاستفزاز الثاني من قبل النظام الكوري الشمالي في أقل من 12 ساعة، بعد إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى ليلة الأحد.