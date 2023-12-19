كوريا الشمالية تقول إن الصاروخ الذي أطلقته من طراز هوا صونغ 18

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قالت كوريا الشمالية إن الصاروخ الذي أطلقته صباح أمس الاثنين كان بمثابة ضمن اختبارات على صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هوا صونغ 18" يعمل بالوقود الصلب.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال أمرت بعملية الإطلاق كإجراء تحذيري قوي ضد الوضع المتصاعد بشكل خطير في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف التقرير أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع ستة آلاف و518 كيلومترا، وطار مسافة ألف كيلومتر لمدة 73 دقيقة قبل أن يصيب الهدف المقصود بدقة.وأشار التقرير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تابع عملية الإطلاق، وأعرب عن ارتياحه الكبير بالقول إن هذه الجهود تظهر القوة الهجومية للبلاد وقدرات الردع المطلقة للحرب النووية. كما قال كيم إن بيونغ يانغ يجب أن ترد بإجراءات مضادة أقوى في حالة استمرار أعدائها في اتخاذ قرارات خاطئة ضدها.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات في حوالي الساعة 8:24 من صباح أمس الاثنين باتجاه البحر الشرقي، من منطقة قريبة من بيونغ يانغ.