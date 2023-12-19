تقرير ياباني يتوقع بدء مشاركة التحذير من صواريخ كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء

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توقع تقرير نشرته صحيفة "سانكي" اليابانية أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في تشغيل نظام تبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الفعلي اعتبارا من اليوم الثلاثاء.ونقل التقرير عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيماسا هاياشي" في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، قوله إن عملية إنشاء النظام صارت في مراحلها النهائية، وأن طوكيو لا تزال تعمل مع واشنطن وسيول بشأن التفاصيل. وأضاف هاياشي أنه لم يتم تبادل البيانات عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات أمس الاثنين.وكان مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي قد أكد في تصريحات أدلى بها في يوم الأربعاء الماضي على أنه من المتوقع أن يصبح النظام جاهزا للعمل "في غضون الأيام القليلة القادمة"، وقال إن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح للوفاء بوعدها بمشاركة هذه البيانات قبل حلول نهاية هذا العام.ويجيء ذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في قمة كامب ديفيد الثلاثية التي انعقدت في شهر أغسطس الماضي، حيث اتفق قادة الدول الثلاث على تفعيل ذلك النظام قبل حلول نهاية العام، كوسيلة لتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية. وأضاف تقرير الصحيفة اليابانية أن ذلك النظام سيجعل من السهل اكتشاف الصواريخ ذات الارتفاع المنخفض، كما سيمكّن من إجراء تحليلات أكثر دقة حول ارتفاع الصاروخ ومسافة طيرانه في مرحلة مبكرة.