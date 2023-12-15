سيول تعلن أن نظام مشاركة التحذير من الصواريخ سيبدأ اليوم الثلاثاء

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ستبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في تشغيل نظام للتبادل الفوري لبيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وأعلنت وزارة الدفاع في سيول أن الدول الثلاث ستقوم بتفعيل النظام اليوم الثلاثاء، موضحة أنها وضعت بشكل مشترك خطة للتدريب الثلاثي على هذا النظام.وقالت الوزارة أيضا إنه تم التحقق من القدرات التشغيلية لنظام الإنذار من خلال إجراء فحص أولي مؤخرا.ويهدف هذا الإجراء، الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع بين وزراء دفاع الدول الثلاث في شهر نوفمبر الماضي، إلى الكشف عن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الحقيقي من أجل ضمان سلامة الجمهور.