الصين وكوريا الشمالية تعقدان اجتماعا رفيع المستوى بعد إطلاق الصاروخ العابر للقارات

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عقدت الصين وكوريا الشمالية محادثات رفيعة المستوى في بكين أمس الاثنين، وهو نفس اليوم الذي أطلقت فيه بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات صباحا.وبحسب وزارة الخارجية الصينية، التقى الوزير وانغ يي بنائب وزير خارجية كوريا الشمالية باك ميونغ هو، الذي يزور الصين لإجراء مفاوضات دبلوماسية. ووعد وانغ خلال الاجتماع بتوسيع التعاون بين البلدين، ووصف صداقتهما التقليدية بأنها رصيد قيم لكلا الجانبين.وشدد وانغ أيضا على الثقة والدعم المتبادل بين البلدين في مواجهة وضع دولي محفوف بالصراعات، وأضاف أن بكين مستعدة لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع بيونغ يانغ، كما تأمل في تعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات.وأضاف وزير الخارجية الصيني أنه يأمل في أن تنجح الدولتان في إقامة فعاليات لإحياء الذكرى الـ75 على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية العام القادم.وبعد ساعات من المحادثات، ألقت وزارة الخارجية الصينية باللوم على التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وامتنعت عن انتقاد إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.