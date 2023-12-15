الحكومة الكورية تنفذ تدابير متنوعة لمواجهة انتشار الإنفلونزا والالتهاب الرئوي

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قررت السلطات الصحية الكورية تنفيذ تدابير متعددة لمواجهة انتشار الأمراض التنفسية المعدية، بما في ذلك الإنفلونزا والالتهاب الرئوي. وتشمل تلك التدابير توفير المزيد من الأدوية المضادة للفيروسات، والإشراف على حالات العلاج في المستشفيات.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث أعلنت عن خطة للاستجابة لانتشار الأمراض التنفسية، تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك للوزارات المعنية بالأمراض التنفسية المعدية، الذي عُقد أمس.وقالت الهيئة إنها سوف تجري تحقيقات في الموقع بشأن اتجاهات العرض والطلب لأدوية البرد، كما ستوفر أدوية مضادة للفيروسات تكفي لعلاج مليون و256 ألف مصاب، بعد أن وفّرت أدوية تكفي لعلاج 316 ألفا خلال شهر نوفمبر الماضي.وتخطط وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لمراجعة تدابير العلاج من خلال إنشاء نظام مراقبة في بعض مستشفيات الأطفال، للإصابات بالالتهاب الرئوي الناتج عن الميكوبلازما والإنفلونزا والسعال الديكي.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لتوسيع نطاق استخدام المضادات الحيوية ضمن نطاق السلامة للمرضى الذين لديهم مقاومة للمضادات الحيوية، وقالت إنها ستواصل مراقبة العرض والطلب على الأدوية بواسطة هيئة استشارية بين القطاعين العام والخاص للاستجابة لأي مشاكل تحدث في عملية العرض والطلب.وأشارت الوزارة إلى أنها تخطط للإعلان أسبوعيا عن حالات الأمراض المعدية في المؤسسات التعليمية، مثل رياض الأطفال والمدارس، وتقديم توجيهات ودعم للتشجيع على التطعيم، واتباع قواعد النظافة الشخصية، والمبادئ التوجيهية لمنع انتقال العدوى.