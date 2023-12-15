كوريا الشمالية تؤكد إطلاقها لصاروخ عابر للقارات من طراز هوا صونغ 18

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أكد تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ الذي تم إطلاقه صباح أمس الاثنين كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هواصونغ 18" ويعمل بالوقود الصلب.وأضاف التقرير أن الصاروخ طار على ارتفاع يبلغ 6518 كيلومترا ولمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر، لمدة 73 دقيقة و58 ثانية، وادعى التقرير أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة في منطقة مفتوحة في البحر الشرقي.كما ادعى التقرير أن تجربة الإطلاق الصاروخي لم تؤثر سلبا على أيٍّ من الدول المجاورة، وأكد أن هذه التجربة أثبتت قدرات كوريا الشمالية الموثوقة في توجيه أقوى الضربات العسكرية الاستراتيجية الأساسية.وأضاف التقرير أن عملية الإطلاق تمت بناء على قرار من اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، مؤكدا على أن مثل هذه الأنشطة العسكرية تستهدف التأكيد للعدو على إرادة كوريا الشمالية الساحقة للمواجهة بالأسلحة الاستراتيجية النووية.وانتقد التقرير انعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة التشاور النووي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، وكذلك إرسال واشنطن لغواصتها النووية "يو اس اس ميسوري" إلى مسناء بوسان الكوري الجنوبي، ووصف ذلك بأنه "عمل استفزازي للغاية"، خاصة بعد إرسال قاذفات استراتيجية نووية، وغواصات نووية استراتيجية ضخمة، وحاملات طائرات نووية.ونقل التقرير عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" قوله خلال متابعته لعملية الإطلاق الصاروخي في الموقع، إنه "عندما تتخذ واشنطن قرارا خاطئا فإننا سنوضح لها ما نحن قادرون على فعله في مواجهة تلك القرارات".وتُعد هذه هي المرة الثالثة خلال هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا من طراز "هوا صونغ 18" الباليستي العابر للقارات، الذي يعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقه بشكل سريع ومفاجئ، وذلك بعد إطلاقين مماثلين في شهريْ أبريل ويوليو.