الرئيس يون يحذر كوريا الشمالية من ارتكاب استفزازات

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حذر الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" كوريا الشمالية من أن ارتكابها للمزيد من الاستفزازات سوف يجلب لها الألم، ووصف استفزازاتها بأنها "تحدٍ كبير وخطير لشبه الجزيرة الكورية وللأمن العالمي".وقال الرئيس إن سلطات كوريا الشمالية ستدرك أن استفزازاتها هذه ستؤدي إلى المزيد من المعاناة لشعبها.كما شدد على أن سلسلة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية أسفر عن تشغيل نظام تبادل معلومات الإنذار الصاروخي في الوقت الحقيقي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وفيما يتعلق بالقلق من الاستفزازات النووية الكورية الشمالية، أكد الرئيس على تفعيل التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي القوي على أساس نووي، من خلال مجموعة التشاور النووي الكورية الجنوبية الأمريكية.وفي الوقت نفسه، أمر الرئيس يون باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مخاطر سلسلة التوريد لبعض العناصر مثل اليوريا، بما في ذلك إنشاء نظام إنتاج محلي للمواد الأساسية.