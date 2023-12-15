المنطقة منزوعة السلاح تشهد المزيد من التسلح

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بدأ جنود الحراسة التابعون لقيادة قوات الأمم المتحدة في المنطقة التي يفترض أنها منزوعة السلاح بين الكوريتين، في التسلح بمسدسات، وذلك بعد إعادة تسليح الجنود الكوريين الشماليين هناك.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الشهر الماضي عن الإلغاء الكامل لاتفاقية التاسع عشر من سبتمبرالعسكرية بين الكوريتين، ثم بدأت في استعادة نقاط الحراسة في الخطوط الأمامية، والتي كان قد تم تدميرها تنفيذا لتلك الاتفاقية، كما ألغت من جانبها نظام نزع السلاح في المنطقة منزوعة السلاح، وهو ما دفع عناصر الحراسة التابعين لقيادة قوات الأمم المتحدة لإعادة التسلح أيضا.وأصدرت قيادة قوات الأمم المتحدة بيانا اليوم قالت فيه إنها وضعت في الحسبان حالة تسلح الجيش الكوري الشمالي وسمحت لجنودها بإعادة التسلح من أجل حماية كل من المدنيين والعسكريين.وأوضحت أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بقدر كبير من الحذر، حيث نقلت إلى كل من حكومة كوريا الجنوبية والجيش الكوري الشمالي موقفها بأن نزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة كما تم الاتفاق عليه في الماضي سوف يجعل شبه الجزيرة الكورية أكثر أمنا وسلاما.ووفقا لمصادر عسكرية، طلبت الحكومة الكورية الجنوبية من قيادة قوات الأمم المتحدة في مطلع هذا الشهر تسليح أفرادها بعد أن بدأ الجنود الكوريون الشماليون العاملون في تلك المنطقة في حمل مسدسات منذ نهاية الشهر الماضي.