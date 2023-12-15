إطلاق أول بطاقة مواصلات صديقة للبيئة في سيول

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صرحت بلدية العاصمة سيول بأنها سوف تطلق أول بطاقة مواصلات صديقة للبيئة، باعتبارها تذكرة غير محدودة لركوب وسائل المواصلات العامة في المدينة، بدءا من يوم 27 يناير القادم.وأوضحت بلدية سيول أنه سيتم استخدام هذه البطاقة كبطاقة ركاب مبتكرة في مجال النقل، وهي صديقة للبيئة ومصممة خصيصا لتتناسب مع التغيرات المناخية والمرورية، وذلك لأول مرة في مختلف مناطق البلاد.وسوف يمكن لحامليها ركوب جميع خطوط مترو الأنفاق في سيول بلا حدود، بالإضافة إلى جميع الحافلات العامة، مع توفير مجموعة متنوعة من الخيارات حسب استخدام كل فرد.وخلال الفترة التجريبية لهذا النظام، سيتم إصدار نوعين من تلك البطاقات، الأول بـ65 ألف وون، أي حوالي 55 دولارا، والثاني بـ62 وون، اعتمادا على ما إذا كان سيتم استخدام الدراجات العامة التي تربط بين محطات الحافلات ومحطات المترو، أم لا.وسوف تتمتع هذه البطاقات بقابلية التوسع ليس فقط لربط مترو الأنفاق والحافلات، ولكن أيضا جميع وسائل النقل، وبالتالي تخطط بلدية سيول للاستمرار في تطوير فئات سعرية متنوعة حسب الاستخدام.