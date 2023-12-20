وزير العدل يلمح إلى القبول إذا طلب منه الحزب الحاكم قيادة لجنة قيادة الطوارئ

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ألمح وزير العدل "هان دونغ هون" إلى قبول العرض إذا طلب منه حزب قوة الشعب الحاكم قيادة لجنة الطوارئ في الحزب.وقال هان في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إن جميع الطرق لم تكن طرقا في البداية، ولكن يتم إنشاء الطريق عندما يسير عليه الكثير من الناس.وأدلى هان بهذا التصريح للصحفيين قبل مثوله أمام لجنة التشريع والقضاء في البرلمان، عندما طُلب منه التعليق على بعض الآراء القائلة بأنه على الرغم من ترشيحه لرئاسة لجنة الطوارئ، إلا أن بعض المتشككين يشعرون أنه يفتقر إلى الخبرة السياسية.وقال الوزير إن الأزمات الحقيقية حدثت بسبب الأشخاص الذين بالغوا في الحسابات أو تخلوا عن واجباتهم، وليس بسبب أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة.وحول تعرضه للانتقادات باعتباره الصورة الرمزية للرئيس يون صوك يول، قال هان إنه عاش حياته في الخدمة العامة مع وضع مصلحة الناس فقط في الاعتبار، وأنه في هذه العملية لم ولن يتبع أبدا أي شخص بشكل أعمى.