الكشف عن تفاصيل بشأن القضايا ذات الصلة بالمرشح لوزارة المحيطات

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تم الكشف عن تفاصيل القضايا ذات الصلة بالمرشح لمنصب وزير المحيطات "كانغ دو هيونغ"، خلال جلسة برلمانية لتأكيد تعيينه أمس الثلاثاء.وخلال الجلسة، قال "سو بيونغ هون" رئيس اللجنة البرلمانية للزراعة والغذاء والشؤون الريفية والمحيطات ومصائد الأسماك، إنه اطّلع على البيانات الخاصة بقضية القيادة ذات الصلة بـ"كانغ"، موضحا أنها أكدت أنه كان مخمورا منذ اليوم السابق، وأن قضية الاعتداء لم تنطوي على عنف خطير، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى إصابة الضحية بحروق.وقد تم فرض غرامة قدرها مليون ونصف مليون وون على كانغ لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول في عام 2004، وتم تغريمه 300 ألف وون في عام 1999 بتهمة الاعتداء.ومن جانبه، قال المرشح إن قضية رخصة القيادة حدثت عندما كان طالبا في الدراسات العليا يبلغ من العمر 33 عاما وكان في طريقه إلى الجامعة. وأضاف أنه تم إلغاء رخصة قيادته بسبب الحادث واضطر إلى الحصول على رخصة بعد عام. وفيما يتعلق بقضية الاعتداء في عام 1999، قال كانغ إنه أوقف سيارة بسيارته بعد أن قامت السيارة بحركة تهديد، وأضاف أنه تشاجر مع السائق وانتهى به الأمر بإمساك السائق من ياقته بعد أن رفض الاعتذار. وقال إنه أيضا أصيب بحروق بسبب ذلك الحادث. وأصدر كانغ اعتذارا للجمهور لفعله شيئا لم يكن ينبغي عليه فعله عندما كان شابا.