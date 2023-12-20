هيون ديه موتور تبيع مصنعها المغلق في روسيا

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قررت شركة هيون ديه موتور الكورية لصناعة السيارات بيع مصنعها في روسيا الذي أوقف عملياته منذ شهر مارس من العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.وقالت شركة صناعة السيارات أمس الثلاثاء إن مجلس إدارتها وافق على بيع فرع هيون ديه في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بالإضافة إلى مصنع جنرال موتورز الذي كانت قد اشترته في عام 2020 في نفس المدينة.وسوف تقوم شركة "آرت فاينانس" الروسية بشراء المصنعين مقابل عشرة آلاف روبل، أي حوالي 145 ألف وون، أو ما يعادل حوالي 110 دولارات.وأوضحت هيون ديه أن هذا السعر المنخفض يأتي في ضوء خيار إعادة شراء المصنعين في غضون عامين.وسوف تواصل هيون ديه تقديم خدمات الإصلاح للمركبات التي تم بيعها بالفعل هناك.يذكر أن فرع هيون ديه في روسيا عبارة عن قاعدة الإنتاج الخارجية السادسة لشركة هيون ديه موتور على مستوى العالم، وقد بدأ تشغيله في عام 2011، بعد عام من الانتهاء من بنائه.