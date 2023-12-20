كوريا تشهد تساقط ثلوج كثيفة حتى يوم الغد الخميس

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية تساقط ثلوج كثيفة خاصة في مقاطعتيْ جنوب "تشونغ تشُنغ" و"جولا"، وكذلك في جزيرة "جيجو"، طوال اليوم الأربعاء، بينما ستتحسن الظروف الجوية تدريجيا في منطقة العاصمة والمناطق الأخرى.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة شمال جولا والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو ما يصل إلى 30 سنتيمترا من الثلوج الكثيفة حتى يوم الغد الخميس، في حين أن المناطق الساحلية الغربية في جنوب تشونغ تشنغ وغرب جنوب جولا وكوانغ جو ستتلقى ما يصل إلى 20 سنتيمترا من الثلوج.وسوف يستمر تساقط الثلوج حتى يوم الجمعة في مقاطعتي جنوب تشونغ تشُنغ وجولا وجزيرة جيجو. وسوف تصل سرعة الرياح إلى 20 مترا في الثانية في تلك المناطق أيضا خلال تساقط الثلوج اليوم الأربعاء.وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر مع هبوب رياح قوية في فترة ما بعد الظهر، لتصل صباح اليوم الخميس إلى أقل مستوياتها في فصل الشتاء على مستوى البلاد حتى الآن، بما في ذلك 15 درجة مئوية تحت الصفر في العاصمة سيول.